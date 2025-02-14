На видео попало, как неуправляемое колесо лесовоза на полной скорости снесло ребенка

Под Архангельском на видео попало, как ребенок упал от удара колесом лесовоза

Под Архангельском оторвавшееся колесо от лесовоза врезалось в 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Группа ребятишек стояла у дороги, возле перехода в поселке Березник. Неуправляемое колесо летело с огромной скоростью, увернуться у мальчишки шансов не было», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дети стоят на пешеходном переходе, в этот момент на полной скорости в мальчика прилетает большое колесо. От удара ребенок падает на землю, а шина катиться дальше.

По информации источника, школьник получил серьезные травмы. Его доставили в больницу Архангельска санавиацией.

До этого сообщалось, что в Москве 14 февраля люди заметили девочку, которая замерзает внутри заглушенного автомобиля. Несовершеннолетняя сначала куталась в куртку, но после перестала шевелиться. Очевидцы пытались связаться с ребенком, но девочка не реагировала даже на стуки по стеклу автомобиля. Прохожие начали искать родителей.

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