Водители устроили 12-километровый затор на ТТК из-за поездки за цветами в День всех влюбленных

На видео попала 12-километровая пробка на ТТК в сторону Рижского рынка цветов

На Третьем транспортном кольце в сторону Рижского рынка цветов образовалась пробка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«12-километровая пробка собралась в сторону Рижского рынка на ТТК в День всех влюбленных», — говорится в сообщении канала.

Рижский рынок – одна из самых крупных локаций в Москве, где большой выбор любых цветов.

До этого в результате опроса стало известно, что более половины респондентов (55%) готовы заняться сексом в палатке. Из них около 25% считают это отличной идеей, полной страсти и адреналина. Чаще всего такое мнение выражают россияне, которые выбирают поход с костром и палаткой отличным вариантом романтического уикенда. Ещё 30% респондентов отмечают, что секс в палатке возможен при наличии определённых условий, таких как тепло, мягкость и уединённость.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил водить хороводы вокруг костров из секс-игрушек на День влюбленных.