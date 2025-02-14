Милонов предложил водить хороводы вокруг костров из секс-игрушек на День влюбленных

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» призвал не отмечать в России День святого Валентина. При этом он выступил против идеи заменить праздник российским аналогом.

«[Это как] когда наркомана отучают от наркотиков другими наркотиками. Бросать вредную привычку можно только усилием воли. Просто взять и бросить, не надо пытаться чем-то заменить. Это такая звенящая пошлость. Это все равно как мириться с тем, что кто-то поет в караоке и безбожно фальшивит. Вытащить у него микрофон и все надо. Так и здесь, просто вырубить этот праздник [надо] и все», — сказал депутат.

По его мнению, попытки ввести альтернативные праздники 14 февраля это «левацкий», либеральный подход. Депутат же призвал действовать в этом плане «более жестко».

«[День святого Валентина] утратил любые признаки духовного праздника, даже Католическая церковь его не отмечает. Это день не любви, а день какой-то продажи, когда злобские коммерсанты пытаются втюхать вам свои товары втридорога под видом распродажи. Не будьте лохом, так сказать», — отметил Милонов.

При этом он предложил закрыть 14 февраля все секс-шопы России — таким образом, полагает депутат, можно отпраздновать скорое начало весны.

«Предлагаю в этот день закрыть все секс-шопы в стране. Их продукцию свезти в большую яму и поджечь. Будет праздник весны. Можно водить [вокруг] хороводы», — резюмировал Милонов.

Подробнее о том, как День всех влюбленных впал в немилость у россиян, — читайте в материале «Газеты.Ru».

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