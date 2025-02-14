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Женщина отсудила у метрополитена больше 300 тысяч рублей за то, что ее зажало турникетом

В Екатеринбурге женщина отсудила 300 тысяч рублей после инцидента с турникетом
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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Екатеринбурге женщина, которую зажало турникетом на станции «Ботаническая», отсудила у метрополитена более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«История случилась в апреле 2024-го. Девушка оплатила проезд, но турникет глюканул и отказался пропускать. В итоге она получила разрыв мышц правого бедра и синяки», — говорится в сообщении.

По информации источника, пострадавшая до сих пор проходит лечение, поэтому решила обратиться в суд. Там приняли решение взыскать с метрополитена 328 тысяч рублей: 210 – моральную компенсацию, 100 – штраф и 8 тысяч рублей – расходы на лечение.

До этого сообщалось, что во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы извлечь пострадавшего и передать врачам.

По данным полиции, владелец автомобиля Toyota Corolla ранее был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто именно находился за рулем в момент аварии.

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