В Казани скопились машины полиции возле караоке после предполагаемой перестрелки

В Казани возле здания караоке, где, предположительно, мужчина устроил стрельбу, скопились машины полиции и скорой помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, посетитель попросил диджея включить свою песню и в ответ на отказ начал драку. Впоследствии он сделал два выстрела в воздух. Сообщается, что после этого оружие достали сами сотрудники заведения. РЕН ТВ отмечает, что в городе ввели план «Перехват». Подозреваемого уже задержали.

До этого в Подмосковье в пару несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось. Позже выяснилось, что в семью стрелял их сосед, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительной информации, причиной стал конфликт из-за парковки.

Ранее в Москве глава компании «Артпланнер» угрожал таксисту пистолетом и связями.