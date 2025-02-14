Россиянам рассказали, что будет с ценами на авто при изменении курса доллара

Изменение курса доллара в России не повлияет на стоимость автомобилей. Об этом рассказал ТАСС глава ассоциации российские автомобильные дилеры «РОАД» Алексей Подщеколдин.

«На сегодняшний день изменения курса рубля не предполагают снижение цен. Сейчас скорее на ситуацию влияет ключевая ставка, ужесточение условий автокредитов, повышение утильсбора и снижение покупательской активности», — сказал Подщеколдин.

До этого стало известно, что в России по итогам 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,12 млн рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году.

По данным агентства, в минувшем году рост показателя сильно замедлился. Так, в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022-м – на 20%, а в 2023-м – на 24%. При этом за последние пять лет она выросла вдвое (в 2019 году составляла 1,57 млн рублей).

В 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее стало известно, когда подорожают новые китайские автомобили.