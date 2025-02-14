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Автомобильная авария парализовала движение на Ленинградском шоссе в Москве

В Москве на Ленинградском шоссе частично перекрыто движение из-за ДТП
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Depositphotos

В Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе в районе д.50 произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что из-за аварии движение в центр города затруднено на 2,8 км. В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда проблемного участка шоссе.

До этого в Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой.

По данным Telegram-канала Baza, владелец автомобиля по имени Егор встретил девушку в клубе и спустя некоторое время после знакомства решил прокатить ее на своей машине BMW стоимостью более четырех миллионов рублей.

Во время поездки пара приехала на заправку. Пока молодой человек ушел оплачивать топливо, девушка пересела на водительское сиденье и угнала автомобиль.

Ранее в Бурятии пьяный водитель сбил четырехлетнего ребенка на ватрушке.

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