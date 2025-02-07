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Москвич привязал к авто двух собак и протащил их по асфальту на высокой скорости

В Подмосковье мужчина привязал к авто двух собак и протащил их по асфальту
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Shutterstock/Kosobu

В подмосковном городе Мытищи мужчина жестоко обращался с двумя собаками. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, обвиняемый 20 сентября 2024 года, находясь рядом со своим дачным участком в мкр. Дружба г.о. Мытищи, привязал к принадлежащему ему автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, сознательно причиняя им физическую боль, страдания и телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Местного жителя обвиняют в жестоком обращении с животными с целью причинения им боли и страданий, а также нанесения увечий, совершенных с применением садистских методов. Уголовное дело направили в Мытищинский городской суд.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобили с проблесковыми маяками отпугивают тигров и помогают людям добраться до работы.

Ранее в Приморье тигр вышел к автомобилистам.

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