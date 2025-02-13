Появилось видео задержания водителя, въехавшего в толпу людей в Мюнхене

В Мюнхене на видео попало задержание водителя, въехавшего в толпу

В Мюнхене на видео сняли задержание водителя, который въехал в толпу людей. Кадры публикуют в социальных сетях.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину, который лежит на земле. Вокруг собралось много людей, все что-то кричат. Также на записи видно, что при задержании присутствуют люди в спецодежде.

До этого стало известно, что въехавший в толпу людей водитель оказался гражданином Афганистана.

В результате наезда пострадали 15 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», пострадавшими могли быть участники протестной акции профсоюза Verdi. На место происшествия прибыли медики.

Ранее сообщалось, что генконсульство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Мюнхене.