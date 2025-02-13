Бренд Bestune прокомментировал неприличное звучание названия кроссовера на русском языке

Bestune о неприличном звучании марки: каждый слышит то, что хочет

Китайский производитель запустил рекламную кампанию для кроссовера Bestune T90, однако модель стала героем шуток в социальных сетях из-за невнятного произношения актера озвучки. Представители Bestune прокомментировали ситуацию в беседе с Quto.ru.

«Это исключительно особенности индивидуального восприятия и желание услышать то, чего в действительности нет, на фоне поднятой шумихи в соцсетях», — подчеркнули в Bestune.

Также в компании отметили, что провели эксперимент и выяснили, что при правильном произношении названия бренда у людей не возникает ассоциаций с нецензурной лексикой.

Продажи кроссовера стартовали в январе 2025 года.

До этого сообщалось, что в сети интернет распространяется рекламный ролик китайского кроссовера FAW Bestune T90, который вызвал неоднозначные реакции среди пользователей соцсетей. Создатели рекламы не учли особенности звучания наименования модели на русском языке.

Ранее в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.