Названы пять плюсов пикапа Changan Hunter Plus

Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о плюсах пикапа Changan Hunter Plus.

«Динамика у пикапа достойная. И аппетит приемлемый: на трассе машина берет 10 л/100 км, в смешанном цикле укладывается в 11,5 л/100 км», — сказал Милешкин.

Кроме того, у автомобиля есть режим Auto, позволяющий ездить на четырех ведущих по асфальту. В салоне качественная экокожа необычного светлого тона. Шумоизоляция отличная — в салоне тихо на любых режимах движения, отметил эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

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