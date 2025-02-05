Россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях кроссовера Jaecoo J8.

«Jaecoo J8 – это, в общем, улучшенная и дополненная версия Chery Tiggo 9. J8 – пятиместный, а Tiggo 9 пока предлагают в семиместной версии. По ценам автомобили схожи – 4-5 млн рублей», — сказал эксперт.

По словам специалиста, внешность Jaecoo J8 гармоничная со всех ракурсов, без излишеств. Салон Jaecoo J8 консервативный, а часть решений напоминает немецкий премиум. У мультимедийной системы есть поддержка CarPlay и Android Auto, Hands Free, Bluetooth, а также голосовое управление и хорошая русификация. Кроме того, автомобиль богато оснащен. У него есть электрорегулировка рулевой колонки, ароматизация салона (три аромата) и бортовой видеорегистратор.

В топовой версии Supreme-V буква V обозначает наличие системы управления вектором тяги Torque Vectoring.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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