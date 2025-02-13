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На видео попало, как челябинец на черном внедорожнике «залил перцовкой» пенсионера

В Челябинске на видео попало, как водитель внедорожника подрался с пенсионером

В Челябинске полицейские ищут мужчину, который устроил драку с пенсионером. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Челябинские полицейские ищут черный внедорожник, водитель которого залил перцовкой пенсионера. После инцидента в микрорайоне Чурилово пожилой человек обратился в отдел полиции «Тракторозаводский», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля и идет к пенсионеру, который ранее припарковался во дворе. Челябинцы начинают ругаться, пенсионер пытается уйти, но злоумышленник пинает его и дважды распыляет перцовый баллончик ему в лицо.

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что пенсионер подрезал мужчину на дороге.

До этого сообщалось, что в Керчи «Буханка» врезалась в легковой автомобиль Volkswagen, который выехал на дорогу. После столкновения автомобиль УАЗ перевернулся.

Ранее водитель автобуса высадил школьниц, не успевших оплатить проезд.

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