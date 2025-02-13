На видео попало, как «Буханка» перевернулась от столкновения с Volkswagen в Керчи

В Керчи на видео попало, как «Буханка» протаранила Volkswagen

В Керчи «Буханка» врезалась в легковой автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

«По словам очевидцев, девушка на Volkswagen не пропустила буханку и выехала на ее полосу. Микроавтобус перевернулся, пострадали два человека. Предварительно, водитель УАЗа в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал участником ДТП, запечатлел столкновение. На кадрах видно, как легковая машина выезжает на дорогу, где в нее врезается автомобиль УАЗ, который от удара переворачивается, а Volkswagen сталкивается с другой машиной.

До этого сообщалось, что мужчина без штанов угонял от полиции на большегрузе в Иркутской области.

По информации источника, за рулем был 56-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Дальнобойщик ехал из Красноярска. Нарушителю грозит лишение прав, штраф, а автомобиль находится на штрафстоянке.

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