Стало известно о рекордном подорожании автомобилей в России за 10 лет

«Автостат»: новые автомобили в России подорожали в три раза за 10 лет

Цены на новые автомобили в России за последние 10 лет выросли в три раза. Об этом на конференции ForAuto 2025 рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Если в 2013 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла 910 тыс. рублей, то в 2024 году она составила уже 3,12 млн рублей», — сказал Целиков.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда выгодно будет купить автомобиль в 2025 году.