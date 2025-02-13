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Водитель автобуса высадил школьниц, не успевших оплатить проезд

В Нижнем Новгороде водитель высадил детей, не оплативших проезд
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде водитель автобуса номер 31 выгнал четырех школьниц, потому что они не оплатили проезд сразу. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Дети ехали из секции домой, зашли в заднюю дверь на остановке ТЦ «Счастье» и пошли пробираться через толпу к водителю оплачивать проезд. Через минуту была уже следующая остановка, в районе ТЦ «Этажи», и водитель, возможно, подумал, что они не будут оплачивать. Моя дочь уже подходила к нему, но водитель вышел на остановке и начал на них орать матом», — рассказала мать одной из школьниц.

По ее словам, водитель автобуса громко кричал при других пассажирах. Мужчина отобрал терминал и сказал школьницам уходить из автобуса, после того как одна из девочек начала прикладывать банковскую карту. Тринадцатилетние школьницы вышли из транспорта, и им пришлось ждать следующий автобус, а после полчаса ехать до Кузнечихи, при этом на часах было уже девять вечера.

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