Мужчина без штанов угонял от полиции на тягаче и попал на видео

Под Иркутском на видео попал мужчина без штанов, уезжавший от полиции на фуре

В Иркутской области 11 февраля дальнобойщик из Красноярска уезжал от полиции на большегрузе. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Водила Freightliner мчал по трассе «Вилюй» в Тулунском районе. Когда инспекторы попытались тормознуть большегруз, лишь посильнее вдавил гашетку. Но остановиться все же пришлось», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов запечатлели происходящее. На кадрах видно, как большегруз уезжает от патрульного автомобиля, у которого включены проблесковые маяки и сирена. Далее видно, что мужчина сидит в кабине только в нижней одежде. На записи из салона полицейской машины слышно, что водитель большегруза соглашается на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По информации источника, за рулем был 56-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю грозит лишение прав, штраф, а автомобиль находится на штрафстоянке.

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