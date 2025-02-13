BAIC распродает свои автомобили с огромными скидками

Китайская компания BAIC снизила цены на свои автомобили в России, сообщает портал «Автоновости дня».

В частности, седан BAIC U5 Plus в биотопливной версии подешевел на 605 тыс. рублей. Самый компактный и доступный кроссовер BAIC X35 стоит дешевле на 111 тыс. — 132 тыс. рублей в зависимости от версии. Цены на кроссовер BAIC X55 упали на 236 тыс. — 346 тыс. рублей, а стоимость более крупного паркетника BAIC X7 снизилась на максимальные 710 тыс. рублей.

До этого стало известно, что бренд Skywell распродает остающиеся в наличии автомобили с крупными скидками, вплоть до 2 млн рублей.

«Электрический ET5 со скидкой сегодня стоит 2,89 млн рублей, и это, как отметил наш собеседник, роскошная цена. А все потому, что изначально аккумуляторный вседорожник продавали за 4,89 млн рублей», — рассказал менеджер московского автосалона, продающего Skywell.

На этот автомобиль предоставляется гарантия в 2 года или 50 тыс. км пробега.

Ранее сообщалось, что Xcite начал распродавать кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 со скидкой 300 тысяч рублей.