Российский автобренд Xcite распродает свои автомобили с огромной скидкой

Xcite начал распродавать кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 со скидкой 300 тысяч рублей

Российская автомобильная компания Xcite начала распродавать свои кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 с большим дисконтом. Об этом стало известно из пресс-релиза бренда (есть у «Газеты.Ru»).

«Xcite объявляет о выгодных условиях для покупки моделей X-Cross 7 и X-Cross 8 в феврале 2025 года. Приобрести среднеразмерный семейный кроссовер X-Cross 7 или полноразмерный X-Cross 8 с подключаемым полным приводом можно со скидкой 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что условия действуют при покупке автомобиля в кредит, а также при использовании механизма Трейд-ин.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что на «Автозаводе Санкт-Петербург» скопилось большое количество непроданных автомобилей Xcite (копии моделей Chery).

«На площадке готовой продукции, вмещающей в себя 10 тыс. машин, заставлено все. То есть, только на заводе скопилось порядка десяти тысяч Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8. А ведь еще есть непроданные машины у дилеров», — отметил канал.

По данным источника канала, если будут еще поставки от Chery, то это максимум 5–10 тыс. машинокомплектов. На этом историю с Xcite можно будет считать завершенной.

Ранее сообщалось, что российский автобренд Xcite не планирует выпускать новые модели в 2025 году.