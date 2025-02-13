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Haval столкнулся с судном на Байкале и попал на видео

На Байкале на видео попал Haval, который врезался в судно

На Байкале кроссовер Haval столкнулся с судном на воздушной подушке. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Необычное ДТП произошло с участием судна на воздушной подушке марки Амадеус-1 и кроссовера Haval на льду озера Байкал в Ольхонском районе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что у кроссовера Haval поврежден бампер, капот, помяты двери. У судна спустилась подушка.

Информация о пострадавших не сообщалась. Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

До этого сообщалось, что мужчина без штанов угонял от полиции на тягаче в Иркутской области.

По информации источника, за рулем был 56-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю грозит лишение прав, штраф, а автомобиль находится на штрафстоянке.

Ранее водитель автобуса высадил школьниц, не успевших оплатить проезд.

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