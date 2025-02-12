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Грузовик столкнулся с автобусом в Ленобласти

В ДТП с фурой в Ленобласти пострадали 15 человек, их госпитализировали
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ФКУ Упрдор Северо-Запад

В Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом на трассе «Кола». Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«ДТП произошло в районе 7 часов утра рядом с Юшково в Волховском районе <...> Движение на участке дороги осуществляется в реверсивном движении через заправку — проезжая часть полностью перекрыта. На месте находятся экстренные службы», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель микроавтобуса получил травмы, несовместимые с жизнью. 15 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, доставлены в Волховскую межрайонную больницу. Три человека находятся в тяжелом состоянии, два пассажира — в реанимации.

По предварительной информации, фура выезжала с автомобильной заправочной станции и перекрыла дорогу микроавтобусу, который врезался в большегруз. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту аварии.

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