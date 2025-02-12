Маршрутка протаранила столб в Подмосковье

В подмосковном городе Балашиха автобус с пассажирами врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«На Балашихе маршрутка влетела в столб в районе литейно-механического завода на шоссе Энтузиастов. Местные паблики сообщают о нескольких пострадавших. Затруднений в районе ДТП сейчас нет», — говорится в сообщении.
Telegram-канал «360.ru Балашиха» публикует видео с места ДТП, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, что у автобуса поврежден капот, бампер и лобовое стекло. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
До этого сообщалось, что момент ДТП на трассе Уссурийск — Владивосток попал на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается большегруз. От удара машину отбрасывает в сторону, идет дым, а запчасти разлетаются по дороге.
Ранее машина вращалась после массового ДТП в Магнитогорске.