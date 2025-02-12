Киркоров, Бузова, Харламов: кто из звезд пересел на китайские машины

Многие известные певцы, лидеры мнений, актеры и блогеры вместо немецкого премиума пересели на китайские автомобили. О том, на каких именно машинах ездят российские знаменитости и звезды шоу-бизнеса, — в материале «Газеты.Ru».

Марка Hongqi уже более 60 лет обеспечивает китайскую партийную элиту правительственными автомобилями, а с 2013 года производит премиальные автомобили для свободной продажи. В 2024 году за рулем премиального кроссовера Hongqi E-HS9 заметили певца Филиппа Киркорова, который годом ранее передвигался на автомобиле Mercedes-Maybach.

close Hongqi/Global Look Press

Певец высоко оценил электрический кроссовер, сравнив его с машинами именитой британской марки.

«Очень, очень комфортно. Мне китайский Rolls-Royce просто зашел», — поделился впечатлениями Киркоров.

Hongqi E-HS9 официально представлен на российском рынке и стоит от 9,5 млн рублей до 12,8 млн рублей. У него панорамная стеклянная крыша, отделка салона из кожи Nappa и широкий набор систем активной безопасности.

По мощности и динамике Hongqi сравним с Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Суммарная мощность двухмоторной силовой установки «китайского Rolls-Royce» составляет 405 л.с.

Безруков

Актер Сергей Безруков стал одним из первых владельцев флагманского внедорожника Tank 700, вышедшего на российский рынок в конце 2024 года. Об этом сообщалось в соцсетях китайского бренда.

Известно, что до этого артист владел шведским кроссовером Volvo XC60, а первым его автомобилем был седан ВАЗ-21099, приобретенный в период работы над сериалом «Бригада».

В 2018 году актер отметил публикацией в соцсетях 20-летие своего водительского стажа, но признался, что чаще ездит на машине с личным водителем, а не за рулем.

Актер и шоумен Гарик Харламов сменил немецкий кроссовер Porsche Cayenne на гибридный внедорожник Mengshi M-Hero от китайского автоконцерна Dongfeng. Как сообщал Telegram-канал Mash, на своей обновке за 16 млн рублей Харламов ездит весьма лихо.

close «Комсомольская правда»/Global Look Press/Mengshi

По информации Mash, за M-Hero комика по состоянию на конец ноября 2024 года числился 151 штраф за различные нарушения ПДД: 126 из них были получены за превышение скорости, 13 — за неоплату проезда по платной трассе, 4 — за парковку в неположенном месте.

На Porsche Cayenne Харламов ездил шесть лет, он приобрел эту машину в 2018-м. Внедорожник Mengshi M-Hero обладает силовой установкой мощностью 816 л.с.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич в 2024 году приобрела для своей семьи сразу два китайских автомобиля. В начале года она поделилась в соцсетях информацией о покупке китайского электрического минивэна Voyah Dream, а весной рассказала о покупке кроссовера LiXiang.

Артистка одобрительно отзывалась о китайском автопроме и даже шутила, что стала его представителем в России.

close annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Вообще очень неожиданно и приятно, что Китай выходит на лидирующие позиции среди автомобильного сегмента. Они пока новые, еще не заработали репутацию, но я считаю, что нужно давать возможность», — писала она в соцсетях.

Майданов

На китайском минивэне Voyah Dream был замечен певец и депутат Госдумы Денис Майданов. В частности, весной 2024 года он приехал на этой машине на церемонию вручения музыкальной премии.

close news.ru/Global Look Press/Voyah Dream

Минивэн Voyah Dream выпускается китайской корпорацией Dongfeng в чисто электрическом и гибридном варианте. Причем в России на покупку премиум-минивэна с электромотором распространяется государственная субсидия в 925 тыс. рублей. Машина стоит минимум 8 млн рублей.

О своем интересе к китайским электромобилям заявляла в соцсетях и Ольга Бузова. В 2023 году она засветилась в ролике на YouTube, где выбирала китайскую машину вместе с автомобильными экспертами.

close Lotus

Ее внимание привлек спортивный кроссовер Lotus Eletre за 15-25 млн рублей. О том, перевела ли в собственность звезда «Дома-2» себе тот автомобиль, достоверно неизвестно.

Официально автомобили LiXiang в нашу страну не поставляются, и их многочисленные покупатели вынуждены прибегать к альтернативным каналам ввоза. Актер Дмитрий Харатьян приобрел кроссовер LiXiang L9 в салоне на Новорижском шоссе, но столкнулся с проблемами, которые пришлось разрешать в суде.

close LiXiang/РИА Новости

Автомобиль Харатьяна, как и многих других клиентов, оказался в залоге из-за спора между продавцом и поставщиком и «завис» без возможности поставить его на учет и эксплуатировать. В результате актер обратился в суд.

История с его машиной в итоге разрешилась благополучно: в октябре суд утвердил мировое соглашение между Харатьяном и ответчиками по иску, в рамках которого ограничения на регистрацию LiXiang в ГИБДД были сняты.

Mia Boyka

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) предпочла кроссовер Exeed LX за 3 млн рублей. Машину необычного голубого цвета она приобрела летом 2024-го.

«Это мой новенький красивый друг! Exeed в нежно-голубом цвете! С такой красотой не важен фон. Ищите меня на дорогах Москвы», — сообщила певица своим подписчикам.

close miaboyka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники тепло оценили ее выбор и импровизированную фотосессию на фоне городского пейзажа. Мощность Exeed LX, купленного Марией, достаточно скромная — всего 150 л.с.

Поп-исполнитель Ваня Дмитриенко рассказал в соцсетях о приобретении кроссовера Jetour Dashing для старшей сестры.

close Ваня Дмитриенко и его Jetour Dashing Ваня Дмитренко/RUTUBE

Подарок сестре Валерии обошелся ему в 2,6 млн рублей. Выбирая машину, певец столкнулся с проблемами. При оформлении сделки выяснилось, что автомобиль с интерьером белого цвета стоит дороже, чем со стандартной серой отделкой.

«На белом салоне она выглядит раз в 300 лучше. Вот она, да? Это зеленый. Цвет этот хорошенький», — сказал Дмитриенко, осматривая автомобиль.

Актриса Светлана Пермякова выбрала семиместный кроссовер Chery Tiggo 8. Звезда сериала «Интерны» рассказала в своем Telegram-канале, что и до этого владела автомобилем марки Chery.

«Сейчас увидела, влюбилась в 8-ю модель. Спасибо ребятам за торжественное вручение моей машины, бантик, мишки, букет цветов», — написала она.