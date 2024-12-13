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У автомобилей бывшего российского завода Nissan изменился логотип

Бывший завод Nissan запатентовал логотип с мостами Санкт-Петербурга

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«Автозавод Санкт-Петербург»

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший российский завод Nissan) запатентовал новый логотип, на котором изображен разводной мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Схематичное изображение одного из символов Санкт-Петербурга на новом логотипе заключено в эллипс. На «Автозаводе Санкт-Петербург» ведется сборка автомобилей под брендом XCite, который отличается от вновь запатентованного. Логотип XCite представляет собой заключенное в эллипс стилизованное изображение буквы Х.

О том, на автомобилях какой марки будет применяться новая эмблема, не сообщается.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» попросили провести отзывную кампанию в отношении 600 тыс. автомобилей Lada без ABS и подушек безопасности, которые завод выпускал после ухода западных поставщиков автокомпонентов в 2022 году.

Ранее россиянам рассказали, какие системы автомобиля проверят на техосмотре.

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