У Lada появился новый логотип

«АвтоВАЗ» запатентовал логотип для электромобиля Lada e-Largus. Соответствующие документы появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Электрические универсалы встанут на конвейер в III квартале 2024 года. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, масштабы производства будут зависеть от спроса и мер государственной поддержки. Конкурентами e-Largus станут нелокализованные китайские электромобили. Топ-менеджер добавил, что их покупатели в РФ получают господдержку по размеру сопоставимую с ценой новой Lada Granta в средней комплектации.

Ожидается, что Lada e-Largus будут представлять собой пассажирские и коммерческие универсалы с разными батареями и грузоподъемностью. Максимальная скорость новинки составит 145 км/ч, разгон до «сотни» займет менее 10 секунд. Внутри электрокары оснастят синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 50 кВт.

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