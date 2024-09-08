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Названы три опции в авто, которые нервируют водителей

Агенство JD Power назвало три опции в авто, которые нервируют водителей

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n_defender/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые опции в современных автомобилях вызывают раздражение водителей. Об этом сообщили аналитики агенства J.D. Power, которые провели исследование с июля 2023 года по май 2024 года среди 81 тыс. автомобилистов.

Одной из самых бесполезных опций в авто водители назвали отдельный тачскрин для переднего пассажира. Большинство респондентов редко возят кого-то на переднем сиденье. Кроме того, пассажиры на первом ряду предпочитают пользоваться своими смартфонами.

Также раздражение водителей вызывает технология управления жестами и сканеры отпечатков пальцев. Особенно на проблемы с системой жалуются автомобилисты, склонные активно жестикулировать во время общения.

Некоторые водители плохо отозвались и об электронных ассистентах. В частности, им кажется бесполезной система полуавтономного вождения.

До этого стало известно, что в России начали дешеветь новые автомобили брендов, которые официально не присутствуют в России. В частности, в августе 2024 года снизились цены на Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Mercedes-Maybach S-Class.

Ранее россиянам раскрыли лайфхак при покупке автомобиля в кредит.

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