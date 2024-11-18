Автомобилисты рассказали, когда они покрываются мурашками

При покупке нового автомобиля россияне испытывают всплеск уверенности и приятное волнение, но почти четверть из них считают покупку машины рутиной. Об этом сообщает Quto со ссылкой на опрос «Авто.ру».

Половина опрошенных отметили, что подобный выбор сопровождается не только предвкушением и волнением, но и всплеском уверенности и энтузиазма. Противоположное мнение у 24% респондентов, которые считают покупку автомобиля рутинным делом, не доставляющим особых эмоций.

Респонденты также поделились впечатлениями от запуска двигателя перед первой поездкой: у многих это событие сопровождается приятным волнением, треть опрошенных признались, что испытывали «мурашки» от выброса гормона счастья — дофамина. Также участники поделились, что помимо восторга и гордости, покупка автомобиля придает им уверенности.

При этом 89% владельцев, которые приобрели машину более 10 лет назад и сейчас довольны своим выбором. Главным мотивом покупки автомобиля для более чем половины респондентов стало расширение семьи, 20% исполнили свою давнюю мечту о собственной машине.

Опрос об эмоциях, которые испытывает человек во время первой поездки на новом автомобиле и впечатлениях от покупки спустя несколько лет, проводился в ноябре 2024 года среди 1,25 тыс. совершеннолетних водителей собственных автомобилей.

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