На видео попало, как мигранты атаковали машину с женщиной в Балашихе

В Балашихе мигранты атаковали автомобиль с женщиной и попали на видео

В Подмосковье в городе Балашиха мигранты напали на автомобиль местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха Онлайн».

«В Балашихе мигранты напали на машину местных жителей, пытались выломать стекла и угрожали покалечить. Сами местные жители просто припарковались на одной из улиц. Судя по всему, специалисты-бомбилы приняли их за таксистов и подумали, что у них отбирают «хлебное место», — говорится в сообщении.

Пострадавшие запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как два злоумышленника бьют кулаками по автомобилю и угрожают местным жителям. Далее видно, что мужчина и женщина уезжают от нападавших.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ водительница избила мужчину, который создавал ей помехи на дороге.

На кадрах, снятых очевидцами инцидента, видно, как женщина ударяет по белому автомобилю, после чего бьет его водителя, который пытается остановить злоумышленницу. По словам очевидцев, в результате драки образовалась пробка.

Ранее в Челябинске пассажиры защитили пенсионерку от нападения водителя.