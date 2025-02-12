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На видео попало, как москвичка отвлеклась и протаранила авто

В Подмосковье на видео попало, как москвичка отвлеклась и протаранила авто

В Подмосковье женщина ехала в автомобиле с ребенком и протаранила остановившуюся машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Женщина ехала с ребенком в машине и попала в ДТП», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел момент столкновения. На записи слышно, как женщина разговаривает с ребенком и просит его отдать телефон. Далее на кадрах видно, как машина врезается в белый автомобиль. Женщина и ребенок начинают громко кричать.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина бросался под автомобили и сломал зеркало автобуса. Инцидент произошел у рынка «Зенино». Водитель ждал, пока нарушитель уйдет.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит на проезжей части и ругается с водителем автобуса. Нарушитель просит его выйти из транспорта, при этом не дает дальше проехать. Далее москвич открывает капот, а после отрывает зеркало, кидает его на дорогу и уходит.

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