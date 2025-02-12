Москвич бросался под автомобили и попал на видео

В Москве на видео попал мужчина, который бросался под автомобили

В Москве мужчина бросался под автомобили и сломал зеркало автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Неизвестный мужчина выбежал на дорогу и начал бросаться под машины у рынка «Зенино». Водитель маршрутки терпеливо ждал, когда дебошир уйдет, но тот оторвал боковое зеркало у общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит на проезжей части и ругается с водителем. Нарушитель просит его выйти из транспорта, при этом не дает автобусу проехать. Далее москвич открывает капот, а после отрывает зеркало, кидает его на дорогу и уходит.

До этого сообщалось, что в Омске на 10 лет могут посадить в тюрьму мужчину, который охотничьим ружьем прострелил ногу незнакомцу на парковке.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как омич с ружьем пинает мужчину, который падает на снег, а затем бьет своего оппонента ружьем.

Ранее грузовик столкнулся с автобусом в Ленобласти.