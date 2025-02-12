Омича, который устроил стрельбу на парковке и попал на видео, могут лишить свободы

В Омске на 10 лет могут посадить в тюрьму мужчину, стрелявшего на парковке

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, стрелявшего в незнакомца на парковке. Об этом сообщает прокуратура Омской области в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Центрального округа г. Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия)», — написали в ведомстве.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как омич с ружьем пинает мужчину, который падает на снег, а затем бьет своего оппонента ружьем.

По версии следствия, мужчина возвращался с охоты и заехал в магазин, где встретил 42-летнего незнакомца. Из-за возникшего конфликта злоумышленник выстрелил по ногам оппонента, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью, и скрылся с места преступления.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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