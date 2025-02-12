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Эксперт объяснил, почему нельзя выезжать на авто зимой без прогрева двигателя

Автоэксперт Чекмарев: поездка на холодном двигателе может привести к его поломке
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В холодное время года выезжать на авто без прогрева двигателя не стоит, поскольку это может привести к его поломке. Об этом в интервью РИАМО предупредил руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

«При минусовой температуре масло «прокачивается» слабее, а значит — требуется больше времени на то, чтобы достичь распредвалов, цилиндров, клапанов и других деталей в верхней части мотора. По этой причине важно дать двигателю время поработать на холостых оборотах без дополнительной нагрузки», — объяснил специалист.

При температуре в -5...-10°C будет достаточно двух минут, если она ниже -25°C, то потребуется не менее четырех минут, добавил он.

Эксперт также посоветовал перед началом движения несколько раз переключить передачи, независимо от того, какая коробка — механическая или автоматическая. Это необходимо, чтобы равномерно распределить масло, отметил Чекмарев.

Он также посоветовал использовать мягкие щетки и скребки при очистке кузова от снега и наледи, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы. Для быстрой очистки лобового стекла и зеркал, специалист порекомендовал включать их обогрев изнутри.

Ранее автоэксперт дал советы водителям, как вести себя в снегопад.

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