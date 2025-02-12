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Водителям объяснили, как не повредить авто при очистке от наледи

Автоэксперт Чекмарев: для очистки авто следует использовать скребки разной формы
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Виталий Аньков/РИА Новости

Очищая машину от наледи, можно повредить кузов, бампер, щетки стеклоочистителя, уплотнители и другие детали, особенно при попытке снять лед с поверхности резкими усилиями. Об этом в беседе с РИАМО предупредил руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

«Можно использовать мягкие щетки, скребки, безопасные для этих поверхностей. Облегчить обработку труднодоступных мест поможет использование аксессуаров разной формы и размеров. Убрать конденсат с внешней поверхности стекол можно с помощью салфеток из микрофибры», — сказал Чекмарев.

Чтобы быстро очистить лобовое стекло и зеркала, он посоветовал включать их обогрев изнутри. Если из-за обледенения дверь автомобиля не открывается, можно начать с осторожного ее покачивания. Чтобы избежать примерзания в дальнейшем, стоит обрабатывать резиновые уплотнители силиконовой жидкостью, добавил эксперт.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр до этого дал советы по управлению автомобилем в снегопад. Он порекомендовал по возможности отказаться от поездки. Если же такой возможности нет, на дорогах важно соблюдать дистанцию, ехать очень осторожно и отказаться от резкого торможения. По словам эксперта, стоит также вовремя менять незамерзающую жидкость в бачке омывателя.

Ранее стало известно, что обязательно нужно чистить под капотом машины.

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