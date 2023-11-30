Автоэксперт дал советы, как водителям вести себя в снегопад

Водителям в условиях сильного снегопада стоит по возможности отказаться от поездок, потому что это создаст дополнительную нагрузку на дорогах. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Если же такой возможности нет, на дорогах важно соблюдать дистанцию, ехать очень осторожно и отказаться от резкого торможения. По словам эксперта, стоит также вовремя менять незамерзающую жидкость в бочке омывателя.

«Надо очистить авто, прежде чем ехать. Мы часто наблюдаем картину, когда заснеженные машины двигаются, человек чуть подчистил лобовое стекло и едет как танк, не видя ничего справа и слева. Выехав, он надеется, что через несколько сотен метров или на скорости этот снег отвалится, но отлетит он в сторону кого-то, и в любом случае эти несколько сотен метров, а может быть больше, будут мешать вашей обзорности», — отметил Хайцеэр.

30 ноября сообщалось, что в Москве ожидается облачность, снег, местами метель, гололедица, снежные заносы и температура до -3°C. В течение дня столбики термометров в столице покажут от -3°C до -1°C. Ночью на пятницу ожидается понижение температуры до -8°C, а также небольшой снег и гололедица, особенно в некоторых районах.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от -5°C до 0°C, местами возможен сильный снег. Ночью на пятницу термометры могут показывать -10°C, а также прогнозируется снег.

Ранее эксперт назвал автомобили, которые пострадают от снегопада сильнее всего.