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На видео попало, как тренер ММА Гаджимурадов влетел в скорую помощь в Белгороде

Тренер ММА Гаджимурадов на BMW снес скорую помощь в Белгороде и попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент ДТП со скорой помощью в Белгороде. Кадры момента аварии опубликовал Telegram-канал 112.

«ДТП произошло на проспекте Славы. Тяжелый кроссовер вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и буквально снес служебную «Газель». Медики Ольга Любимова и Марина Паровышник погибли на месте. Еще четырех человек, в том числе 31-летнего водителя иномарки госпитализировали», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что BMW X7 на полной скорости снес машину скорой помощи.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Славы и улицы Попова.

За рулем BMW был 28-летний Рамзан Гаджимурадов, который работает детским тренером по ММА в Мурманской области. Он получил травмы.

Ранее момент ДТП с актером Матросовым и машиной ГИБДД попал на видео.

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