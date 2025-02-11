В Мосгордуме предложили лишать водительских прав за превышение уровня шума

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила рассмотреть возможность лишения москвичей водительских прав за превышение допустимого уровня шума от транспортных средств. Это заявление было сделано в ходе круглого стола, посвященного эксплуатации автоматических шумомеров в столице, сообщает агентство «Москва».

Стебенкова отметила, что такая мера станет «совсем жестким вариантом», который будет применен только в том случае, если после введения нового закона о запрете шума количество нарушений не уменьшится.

11 февраля заместитель руководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов заявил, что первые автоматические шумомеры для привлечения к ответственности за нарушения уровня шума установят в районе Патриарших прудов.

С 2021 года специалисты ЦОДД исследовали допустимый уровень шума от транспортных средств, а также проверяли комплекс. Теперь он поможет бороться с громкими автомобилями и мотоциклами. Новый комплекс «Эфир» умеет фиксировать диапазон от 60 дБ до 120 дБ, а также успешно выдерживает температуру от -45 °C до 45°C.

Для того чтобы начать штрафовать на основе полученных данных нарушителей, нужны поправки к КоАП РФ. Сейчас они дорабатываются. Штраф для шумных автомобилей и мотоциклов составит от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге впервые в России начали штрафовать водителей шумных авто.