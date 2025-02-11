Стало известно, где в Москве будут штрафовать водителей громких авто

Первые автоматические шумомеры для привлечения к ответственности за нарушения уровня шума установят в районе Патриарших прудов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егора Чернова.

«Что касается обязательных мест установки – конечно же, Патриаршие пруды, небезызвестное место. И мы тестирование комплекса начинали именно с этого места», — сказал Чернов.

Шумомеры также будут устанавливаться в заявительном порядке.

С 2021 года специалисты ЦОДД исследовали допустимый уровень шума от транспортных средств, а также проверяли комплекс. Теперь он поможет бороться с громкими автомобилями и мотоциклами. Новый комплекс «Эфир» умеет фиксировать диапазон от 60 дБ до 120 дБ, а также успешно выдерживает температуру от -45 °C до 45°C.

Для того чтобы начать штрафовать на основе полученных данных нарушителей, нужны поправки к КоАП РФ. Сейчас они дорабатываются. Штраф для шумных автомобилей и мотоциклов составит от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, новый комплекс позволит повысить уровень комфорта жизни в столице.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге впервые в России начали штрафовать водителей шумных авто.