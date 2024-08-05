В России впервые начали штрафовать водителей за шумные авто и мотоциклы

Полиция Санкт-Петербурга первой из российских регионов разработала и применила действенный правовой механизм по привлечению к ответственности водителей шумных автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Главным элементом успешности этого алгоритма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте. Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей», — отмечается в сообщении петербургской полиции.

Водителей привлекают к ответственности по статье 8.23 КоАП РФ за превышение нормативов уровня шума и по статье 12.5 КоАП РФ за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Автомобилистам и мотоциклистам дается 10 дней на устранение нарушения, в противном случае регистрация транспортного средства аннулируется, предупредили в полиции.

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