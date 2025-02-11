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«Превратилась в груду металла»: в Петербурге столкнулись два автомобиля

В Петербурге Kia на скорости протаранил Mitsubishi

В Санкт-Петербурге автомобиль Kia протаранил Mitsubishi. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«На улице Комсомола, 22 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Mitsubishi двигался по своей полосе, а водитель Kia, ехавший по трамвайным путям, не справился с управлением. Его машину занесло, и она врезалась в заднюю часть кроссовера», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у автомобиля Kia поврежден бампер, капот и лобовое стекло.

По информации источника, в результате аварии никто не пострадал. Сработавшие подушки безопасности в автомобиле Kia спасли водителя от серьезных травм. При этом отмечается, что машины получили серьезные повреждения: владельцу Mitsubishi предстоит дорогостоящий ремонт задней части автомобиля.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде автомобиль попал в ДТП, потому что водителя избили за рулем.

Ранее в Красноярском крае дрифтеры избили людей из-за замечания.

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