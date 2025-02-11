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В Нижнем Новгороде автомобиль попал в ДТП, потому что водителя избили за рулем

В Нижнем Новгороде таксиста избили за рулем, и он попал в аварию
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде таксиста избили во время движения машины, и он попал в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области в своей группе во «Вконтакте».

«Водитель такси <…> был избит неизвестным во время движения автомобиля, в результате чего произошло ДТП. <…> В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации расследование легких несчастных случаев на производстве проводится работодателем без привлечения инспектора труда», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина получил ушибленную рану слизистой оболочки нижней губы и неполный вывих зубов. Врачи осмотрели пострадавшего и сделали заключение, что полученные травмы относятся к категории легких.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области лосиха из «Приюта Белоснежки» лежала на земле и дышла дымом из выхлопной трубы. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах вино, как животное лежит на снегу возле работающей выхлопной трубы и нюхает дым.

Ранее в Красноярском крае дрифтеры избили людей из-за замечания.

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