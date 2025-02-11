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На видео попала массовая драка с дрифтерами в Красноярском крае

В Красноярском крае на видео попало, как дрифтеры избили людей из-за замечания

В Красноярском крае в городе Минусинске дрифтеры избили людей, которые сделали им замечание. Об этом сообщает telegram-канал Kras Mash.

«Гонщикам не понравилось, что местные запрещают им давать боком. Они съездили за подмогой и жестко отмутузили двух мужчин. У пострадавших переломы и ушибы», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Взгляд Инфо» публикует видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как более десяти мужчин кричат и дерутся, при этом один из конфликтующих снял верхнюю одежду. Также слышно, как женщина просит прекратит драку.

По информации источника, несмотря на то, что происходящее запечатлели на видео, виновных не привлекли к ответственности. Делом занялся федеральный следственный комитет.

До этого сообщалось, что в Башкирии автоинспекторы задержали уфимца, который сидел в ванне во время движения транспорта, а также водителя автомобиля. По словам нарушителей, они знали об ответственности и рисках.

Ранее «лось-токсикоман» вдыхал дым из выхлопной трубы в Ленобласти.

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