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В сети появились изображения нового российского внедорожника

Новый российский внедорожник ЗТМ-3925 показали на фото
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Роспатент

Нижегородский завод «Трансмаш» оформил патент на вездеход ЗТМ-3925 в России, сообщает портал «За рулем».

«ЗТМ-3925 оснащен бензиновым 2.7-литровым двигателем ZMZ Pro (ЗМЗ-409) с отдачей 150 л.с. – такие устанавливают на серийные УАЗы. С ней в паре работает механическая коробка передач Dymos», — говорится в сообщении портала.

В оснащение внедорожника входят передняя и задняя лебедка, светодиодная оптика, защитная решетка лобового стекла, мягкий верх с возможностью демонтажа, легкосплавные диски и грязевые шины. Цена серийной версии не называется.

До этого автоконцерн BMW подал заявку на патент в России одного из концепт-каров. 3 декабря патент зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Судя по всему, BMW запатентовал концепт-кар Skytop, который дебютировал на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае. Внутри авто — мотор V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition (625 л.с.). При этом о возможности серийного выпуска автомобиля в BMW пока не говорили.

Ранее «АвтоВАЗ» запатентовал новые названия для Lada.

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