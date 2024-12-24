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«АвтоВАЗ» запатентовал новые названия для Lada

«АвтоВАЗ» запатентовал названия Retiva и Altra для Lada
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Алексей Даничев/РИА Новости

Компания «АвтоВАЗ» запатентовала два новых товарных знака — Retiva и Altra. Информация об этом появилась в открытой базе Роспатента.

Согласно данным из патентной заявки, «АвтоВАЗ» сможет применять наименование Retiva и Altra к автомобилям и аксессуарам для них, игрушкам и зарядкам для электромобилей. Товарный знак получил действующий статус 23 декабря 2024 года.

В 2020 году автопроизводитель проводил конкурс в соцсетях, участникам которого предлагалось придумать название для новой модели Lada. К нему предъявлялся ряд требований, среди которых были ассоциация с Россией, сочетание со словом Lada, 2-3 слога и окончание на букву «А» и понятное ударение. По итогам конкурса «АвтоВАЗ» выбрал наименования Slava, Alta, Onega и Lika. Новых моделей с вышеперечисленными названиями «АвтоВАЗ» не выпускал.

До этого стало известно, что в 2025 году на российском рынке появятся несколько новинок от «АвтоВАЗа».

Так, в 2025 году «АвтоВАЗ» представит городской кроссовер в классе «B+». Во втором квартале на рынок выйдет Vesta Sport.

Кроме того, появится новая версия внедорожника Niva, которая получит приставку Sport. Планируется начать серийный выпуск автомобилей Lada Iskra. Это произойдет в марте 2025 года. Продажа машин стартует в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать новый мощный внедорожник.

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