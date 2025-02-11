В России продают редкий «Москвич» в коллекционном состоянии

В Твери выставили на продажу редкий «Москвич» по цене Lada Granta

В Твери выставили на продажу советский автомобиль Москвич-2141 с пробегом 26 тыс. километров.Об этом сообщает «Российская газета». Машина была выпущена в 1990 году.

«Владелец заявляет, что несмотря на пробег в 26 тысяч километров, у его «сорок первого» коллекционное состояние. Долгое время автомобиль не эксплуатировался и был законсервирован», — говорится в сообщении «РГ».

Под капотом — двигатель объемом 1.5 литра мощностью 72 л.с. производства Уфимского моторного завода. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Автомобиль продается за 796 тыс. рублей. Примерно столько же стоит новая Lada Granta.

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

Ранее в России выставили на продажу экзотическую Lada.