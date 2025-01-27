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В Австралии выставили на продажу уникальную Lada Niva

В Австралии продают уникальный шоукар Lada Niva Swagman
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan, сообщает motor.ru.

Отмечается, что автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен 17-дюймовыми литыми дисками, массивными бамперами, широкими колесными арками, накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер.

Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. Кроме того, у машины доработана выхлопная система и подвеска.

До этого стало известно, что бразилец Хосе Сикейра собрал копию Ferrari F40 в 2017 году из запчастей, которые нашел на местных свалках.

Мужчина решился на создание реплики, поскольку мечтал о суперкаре. При этом спустя год после постройки бразилец выставил машину на продажу из-за отсутствия денег. Стоматологический кабинет Хосе обокрали неизвестные, поэтому дантист остался без работы.

Объявление о продаже копии F40 увидели сотрудники Ferrari и компания подала на мужчину в суд. Он подал встречный иск за перенесенный стресс, но суд его отклонил. Сейчас счета Хосе Сикейры арестованы.

Ранее в России выставили на продажу экзотическую Lada.

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