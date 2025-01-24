В России выставили на продажу экзотическую Lada

В Томске продают редкий ВАЗ-2104 с дизелем за 250 тысяч рублей

В России выставили на продажу редкий автомобиль ВАЗ-21045 с дизельным двигателем. Продавец планирует выручить за автомобиль 250 тыс. рублей.

В объявлении указано, что машина находится в Томске. Автомобиль оснащен 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 53 л.с. и механической коробкой передач. ВАЗ-21045 был выпущен в 2002 году и за 23 года проехал 200 тыс. километров.

Собирались дизельные машины не на конвейере, а на площадях опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа» с 2000 по 2003 год.

До этого на аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года.

С момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Ранее сообщалось, что редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве за 35 млн рублей.