Названы три автомобиля, которые сильнее всего подешевели в 2024 году

Авто.ру назвал три автомобиля, которые сильно подешевели в 2024 году

В 2024 году средний ценник на автомобили почти не изменился — в декабре прайс составил 3,72 млн рублей, что на 0,3% выше, чем в январе. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики «Авто.ру».

«В первой половине года фиксировался тренд по снижению средней стоимости, и к июлю она опустилась до 3,57 млн рублей, что на 4% ниже начала года. После этого цена возобновила рост и к декабрю вернулась на уровень 3,72 млн рублей», — заявили эксперты.

Однако в некоторых регионах разница между прайсами оказалась более заметной. Так, по итогам 2024 года больше всего средняя стоимость нового автомобиля снизилась в Новосибирской области — до 3,77 млн рублей, что на 29% меньше январского показателя. На второй и третьей строчках расположились Калужская область и Красноярский край (-26% и -25% соответственно).

А вот тремя регионами, где средний ценник вырос сильнее всего, оказались Республика Адыгея (15%; 2,65 млн рублей), Москва (9%; 4,9 млн рублей) и Челябинская область (6,2%; 3,09 млн рублей).

По данным «Авто.ру», среди моделей, которые официально продаются в России, наиболее сильно подешевели Москвич 3 (-17,3%; 1,82 млн рублей), Chery Arrizo 8 (-15%; 2,96 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-14%; 3,79 млн рублей). Тем временем подорожали на 11% Changan CS35Plus (2,6 млн рублей) и Lada Vesta (1,83 млн рублей).

Также рост средней стоимости по итогам 2024 года зафиксировали у Belgee X50 (9%, 2,62 млн рублей), Geely Atlas (9%; 3,8 млн рублей) и Changan Alsvin (8%; 1,86 млн рублей).

До этого «Газете.Ru» сообщала, что с начала 2025 года в России подорожали модели 12 автопроизводителей, это произошло за счет либо прямого увеличения цены, либо отказа от скидок. Рост цен продолжится и в ближайшие месяцы: автокомпании еще не вписали в ценники два этапа роста утильсбора, объясняют эксперты. Какие именно модели уже стали менее доступны для россиян — читайте в нашем материале.

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