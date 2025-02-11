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Москвичи «виляли» на машинах на Патриарших прудах и попали на видео

В Москве на видео попали водители, которые петляли на авто на Патриарших прудах

В Москве на Патриарших прудах автомобили ехали друг за другом, нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Патриарших заметили виляющих водителей. А еще даже не весна», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как три автомобиля едут друг за другом, при этом водители по очереди поворачивают руль вправо и влево.

До этого сообщалось, что москвич получил ожоги 50% тела из-за вспыхнувшего моноколеса. Мужчина увидел, что в коридоре его дома горит транспорт. Он взял одеяло, чтобы накинуть на моноколесо, но в этот момент аккумулятор гаджета взорвался, а пламя перешло на мужчину. По словам москвича, в тот момент он не почувствовал боли: мужчина взял моноколесо и выкинул во двор.

В пожаре москвич получил ожоги рук, живота и лица. Мужчину доставили в НИИ им. Склифосовского, где у него обнаружили ряд заболеваний и вылечили их.

Ранее автомобиль расплющило после аварии на МКАД.

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