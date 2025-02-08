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На видео попало, как автомобиль расплющило после аварии на МКАД

В Москве на видео попал расплющенный после аварии автомобиль

В Москве на 97-м километре МКАД 7 февраля столкнулись два автомобиля такси. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Участник аварии запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль лежит боком, при этом его придавила другая машина такси. У белого автомобиля поврежден капот, колеса, стекла и крыша. При этом лобовое и заднее стекла выбиты полностью. У второй машины поломан бампер. Также видно, что на место происшествия приехали службы спасения.

До этого сообщалось, что москвич получил ожоги 50% тела из-за вспыхнувшего моноколеса. Иван и его семья были дома. Вдруг мужчина услышал странные звуки в коридоре, пошел проверить и увидел, что вокруг моноколеса все в огне. Он взял одеяло, и в этот момент взорвался аккумулятор, а пламя перекинулось на мужчину, который схватил моноколесо и выкинул во двор.

Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, где у него обнаружили ряд заболеваний и вылечили их.

Ранее магаданские рыбаки потопили свои авто в Охотском море.

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