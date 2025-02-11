На видео попала авария с Lexus, в которой пострадал годовалый ребенок

В Приморье на видео попало ДТП с Lexus, в котором пострадал годовалый ребенок

Во Владивостоке в результате аварии пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На проспекте Красоты водитель Lexus, выезжая со Володарского, не уступил дорогу и пошел на разворот через двойную сплошную. Honda Vezel, двигаясь по главной, врезалась в Lexus», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел столкновение. На кадрах видно, как черный автомобиль Lexus поворачивает налево, в этот момент в него врезается Honda Vezel.

По информации источника, в результате ДТП пострадал годовалый ребенок, его госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Приморском крае на трассе Уссурийск — Владивосток автомобиль разорвало на части после столкновения с большегрузом. ДТП произошло 11 февраля. В результате аварии пассажир легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, водителя госпитализировали.

Ранее прокуратура назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Приморье.